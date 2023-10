Bij Club Brugge zien ze geen enkele reden om te panikeren: "Het is erg om te zeggen"

Club Brugge verloor al 14 punten op tien matchen. Dat zijn niet de statistieken van een potentiële titelkandidaat. Al maakt Philip Zinckernagel zich absoluut geen zorgen. De Deen weet dat ze er nu nog niet moeten staan.

Daarnaast vindt hij dat blauw-zwart het wel goed doet, zonder de mindere resultaten uit het oog te verliezen. "Maar ik draai nu toch al eventjes mee in het profvoetbal, en ik heb geleerd dat er in een seizoen altijd goede en minder goede periodes zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Club heeft het moeilijk om de nul te houden, maar ook vooraan loopt het niet zoals het moet. "In het begin leverde elke kans een doelpunt op, terwijl het de laatste tijd simpelweg tegenzat. Je kunt niet beweren dat we onvoldoende creëren. Ik ben er zeker van dat het geluk zal keren, want we spelen goed. Er is geen enkele reden om te panikeren, de supporters mogen gerust zijn."

Want het seizoen is lang en dit is slechts de aanloop naar het hoofdmenu. “Pas in de play-offs moet je je topniveau bereiken. Union twee jaar terug, Genk vorig jaar: ze waren lange tijd de beste, en toch behaalden ze geen prijs. Het is erg om te zeggen, maar je moet gewoon de kloof beperken."