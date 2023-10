Johan Boskamp stopt ermee: "Dat is mijn laatste wedstrijd"

Johan Boskamp is al lange tijd analist op de Nederlandse televisie. Hier zal hij binnenkort mee stoppen.

Zo vertel Boskamp bij Het Belang van Limburg dat het na het huidige voetbalseizoen genoeg is geweest. "Na dit seizoen ben ik van plan om te stoppen met mijn werk als tv-analist in Nederland. Het is genoeg geweest. Het werk op zich vind ik leuk, maar ik rij niet meer graag met de auto."

"Elke week op en af naar Nederland, dat zie ik niet meer zitten. Ze hebben me al een chauffeur voorgesteld, maar dat wil ik niet. Nee jongens, ik ben aan het aftellen. De Champions League-finale wordt mijn laatste wedstrijd."

Johan Boskamp werd zaterdag 75 jaar oud. Hij trainde een groot aantal Belgische clubs zoals Anderlecht, KRC Genk, KAA Gent, Standard, RWDM en KV Kortrijk. Hij maakte ook avonturen mee als coach in Koeweit, Georgië en de Verenigde Arabische Emiraten.