Na vernieuwde interesse: Debast onthult wat zijn plannen zijn en wanneer hij zal vertrekken

Zeno Debast kwam deze week weer in het nieuws door de interesse van Eintracht Frankfurt. De Duitsers kwamen eerder al aankloppen bij Anderlecht, maar werden onverrichterzake weggestuurd. Hun bod komt zelfs niet in de buurt van wat paars-wit wil. Maar hoe staat Debast er zelf in?

Bij Anderlecht hebben ze geen weet van een bod van 7 miljoen euro op de verdediger. Een bedrag dat trouwens weggelachen wordt, want Jesper Fredberg gaat voor minder dan 15 miljoen euro zelfs niet aan tafel zitten. Debast is trouwens niet van plan om direct te vertrekken.

Een wintertransfer is altijd mogelijk, maar dan gaat er veel moeten gebeuren. Gisteren was hij bij de paars-witte supportersclub 'New Saint Guidon' en liet hij ook in zijn kaarten kijken. "Ik weet dat Frankfurt in de zomer al geïnteresseerd was, maar om een akkoord te vinden moeten de drie partijen overeen komen”, zei Debast, die peter is van de supportersclub, bij HLN.

"Mijn focus ligt op Anderlecht en de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Standard. In het voetbal kan het allemaal heel snel gaan, maar normaal gezien blijf ik tot het einde van het seizoen bij Anderlecht."