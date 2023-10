Ronny Deila legt vinger op de wonde na 16 op 33 voor Club Brugge: "Het is altijd weer hetzelfde"

Club Brugge heeft voor de tweede keer op rij verloren, nu op verplaatsing tegen hekkensluiter KV Kortrijk. Ronny Deila nam de verantwoordelijkheid op zich.

Club Brugge verloor niet alleen voor de tweede keer op rij in de competitie, het was ook de vijfde wedstrijd in de competitie zonder zege. Over de hele competitie pakte Club 16 op 33, net iets meer dan de helft van de punten.

"Dit is nog erger dan verliezen bij Gent of Standard, het is erg teleurstellend. We hebben opnieuw onze kansen niet afgemaakt", zei trainer Ronny Deila achteraf. De Noor ziet ook een telkens terugkerend patroon bij Club.

"Het is altijd weer hetzelfde. We spelen de hele tijd op de helft van de tegenstander en toch maken we het elke wedstrijd opnieuw niet af. Het gaat hem echt om de kleine details, we moeten terugvechten", zei Deila nog.

16 op 33 te weinig

Dat Club maar 16 op 33 pakte, steekt wel bij Deila. Dat is te weinig, maar ik blijf wel rustig. We spelen goed, want het is niet dat we weggetikt worden. Ook het balbezit zit goed, maar dat is niet mijn doel. We moeten gewoon echt onze kansen beginnen af te maken."