RSCA Futures hakken SL16 in de pan met soms héél mooi voetbal: Rouches mogen terecht beginnen vrezen

Tip: als u eens even tijd hebt, moet u toch ook eens naar de RSCA Futures gaan kijken. Die jongens zullen - in tegenstelling tot vorig seizoen - wel moeten strijden tegen degradatie, maar je ziet er bijwijlen héél mooi voetbal. Dat mocht SL16 ondervinden. En dat kan hen zuur opbreken.

Een regenachtige namiddag in het Lotto Park. Zo'n 200 man in de tribunes. Niets deed vermoeden dat er op speeldag 9 al heel wat op het spel stond voor de RSCA Futures, maar vooral voor SL16 FC, de beloftenploeg van Standard. De Rouches bengelen immers helemaal onderaan het klassement en moesten tegen rechtstreekse concurrenten punten gaan pakken.

Match al snel beslist

Bij de beloften van Anderlecht toch al redelijk wat - quasi - bekend volk. Majeed Ashimeru maakte er zijn comeback na zijn spierblessure. Nilson Angulo speelt er op de rechterflank, Tristan Degreef (op Eupen in de A-selectie) dirigeert op het middenveld en met Ismaël Baouf hoopt Anderlecht de vervanger van Zeno Debast al in huis te hebben.

Het was de 17-jarige verdediger die na zes minuten de score opende na een vrije trap die hij perfect diagonaal binnenkopte. Zes minuten later stond het al 2-0. Een goeie actie van Degreef op links, Robbie Ure kon schieten en in de rebound schoof Monticelli binnen.

SL16 zal wonderen nodig hebben

De twee beloftenploegen moeten dit seizoen vechten voor het behoud, maar voor SL16 ziet het er niet zo rooskleurig uit. Het klasseverschil met de Futures was wel heel groot. Doelman Coosemans kreeg amper iets te doen terwijl Epolo aan de overkant constant paars-witte truitjes voor zich zag opdagen.

De tweede helft was amper bezig of Kinsiona kreeg zijn tweede gele kaart na evenveel overtredingen op Degreef. Het werd zo helemaal onmogelijk voor SL16 om nog iets te rapen. Al snel maakte de Schot Robbie Ure er 3-0 van. Als een mes door boter...

De jonge gasten van Standard konden heel de wedstrijd lang amper een kans versieren. Als de Futures echt op het gaspedaal hadden geduwd was het verschil nog veel groter geweest.

De vraag is tegen wie dit SL16 wel punten gaat rapen om de degradatie te vermijden. Bij de Anderlechtse beloften zouden ze zich normaal geen zorgen hoeven te maken. Deze jonge gasten gaan nog punten sprokkelen.