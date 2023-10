Thorgan Hazard schetst opvallend portret van Brian Riemer bij RSC Anderlecht

Brian Riemer wordt bij het grote publiek gezien als een aimabel man. Thorgan Hazard schetst hoe zijn nieuwe trainer bij RSC Anderlecht echt is.

Het was een opvallende transfer. RSC Anderlecht haalde deze zomer Thorgan Hazard naar de Jupiler Pro League. “Ik denk niet dat dat gaat lukken”, lacht Hazard bij Het Nieuwsblad over het eerste contact met Jesper Fredberg.

“Het was mijn bedoeling om pas in 2024 terug te keren naar België. Mijn oudste dochter zit in Dortmund in een schooltraject dat ze in januari 2024 beëindigt. Ik wilde haar daar nu niet weghalen.”

De immer positieve Brian Riemer, het leek niet echt de trainer waar Hazard op zat te wachten. “De coach zal zijn ploeg naar de buitenwereld altijd maximaal beschermen, maar geloof me: in de kleedkamer kan hij keihard zijn als het moet.”

“Na de slechte eerste helft in Kortrijk was de trainer bijvoorbeeld genadeloos. Ik hou van die aanpak. Ik vind zijn trainingen overigens zwaarder dan de trainingen bij Dortmund”, klinkt het verrassend.