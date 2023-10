Tijd voor Zeno Debast om ook een prominentere rol te gaan spelen: hij moet uit zijn comfortzone stappen

Zeno Debast wordt opnieuw geciteerd in Duitsland, waar Frankfurt hem graag wil halen. De Duitsers boden deze zomer bijlange na niet genoeg, maar willen straks terugkomen. Voor Debast is het misschien ook tijd om te verhuizen, want hij zit naast Jan Vertonghen te veel in zijn comfortzone.

Het was één van de verrassingen die Domenico Tedesco maandag voor ons in petto had: aan Wout Faes wordt er niet getwijfeld door Domenico Tedesco. Zeno Debast kreeg ook deze interlandperiode geen minuten. Nochtans speelt hij alles bij Anderlecht.

Tedesco probeerde geen alternatief

Geen Zinho Vanheusden: waarschijnlijk nog te vroeg voor een speler die zijn beste vorm pas recentelijk heeft hervonden na jaren van tegenslag. Tedesco twijfelde of hij hem zou selecteren, en vond dat de aanvoerder van Standard nog vertrouwen moest herwinnen. Uiteindelijk selecteerde hij hem vanwege de afwezigheid van Al-Dakhil, maar besloot om hem niet te laten spelen.

Misschien nog verrassender: geen Debast, wiens samenspel met Jan Vertonghen het risico had kunnen verminderen. Blijkbaar vindt de coach dat de verdediger van RSC Anderlecht niet meer zekerheid biedt dan Faes, die toch een solide seizoen draait in de Championship.

Tedesco wilde nog niet verder denken dan deze bijeenkomst in oktober, maar als hij niets heeft geprobeerd in de verdediging (inclusief de backs, afgezien van een vreemde positiewisseling tussen Theate en Castagne aan het begin van de wedstrijd), is er een reden voor. Misschien ziet hij nog niet wat hij aan Debast heeft.

Een te groot risico?

De Bundesliga, de oplossing? Donderdag werd Debast opnieuw in verband gebracht met een vertrek: Eintracht Frankfurt zou de verdediger van RSC Anderlecht niet loslaten, met het oog op een transfer komende winter. Dat zou voor Debast een gok zijn, slechts enkele maanden voor Euro 2024. Als hij niet speelt in de Bundesliga, zou hij de laatste selectietrein kunnen missen, vooral als Vanheusden zich bewijst.

In het centrum van de defensie spelen in de Bundesliga is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, voor Tedesco op zichzelf niet voldoende: Sebastiaan Bornauw heeft slechts 5 minuten gespeeld sinds de komst van de Duits-Italiaanse coach en werd niet opgeroepen terwijl hij een basisspeler was bij Wolfsburg.

Maar de laatste maanden lijkt Zeno Debast een beetje te stagneren: Jan Vertonghen krijgt regelmatig hoge beoordelingen in de pers (ook in onze kolommen) en lof, terwijl dat minder het geval is voor zijn jonge collega. Soms nonchalant, soms briljant, lijkt Debast zich op zijn gemak te voelen in zijn comfortzone. Hij zal daaruit moeten stappen om de nodige stappen te zetten, want de concurrentie begint eindelijk weer hevig te worden bij de Rode Duivels.