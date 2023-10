Zijn geld waard of niet? Dit moet Antwerp op tafel leggen voor leerjongen van Alderweireld

Royal Antwerp FC huurt Soumaïla Coulibaly van Borussia Dortmund. In de deal is ook een aankoopoptie opgenomen.

De jonge Soumaïla Coulibaly doet het bijzonder goed. In een interview met Het Nieuwsblad geeft hij aan dat hij in zijn prille carrière al het meest geleerd heeft van Toby Alderweireld.

“Hij praat constant tegen mij. Over hoe ik mij moet positioneren. Of hoe ik het spel moet lezen. Het is een privilege om naast hem te staan”, zegt de Fransman over de samenwerking bij The Great Old.

Op de Bosuil is het uitkijken of een verlengd verblijf mogelijk zal zijn. Volgens de krant is de aankoopoptie 7,35 miljoen euro, maar kan daar nog maximaal een miljoen extra bij komen als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

“Ik voel mij hier goed, héél goed zelfs. Maar of ik hier langer dan een jaar zal voetballen, dat weet ik niet”, is Coulibaly heel erg eerlijk. “Wat wel zeker is, is dat ik met Antwerp de juiste keuze maakte. Bij Borussia Dortmund speelde ik niet. Hier wel, ín de Champions League. Dit komt mijn visibiliteit ten goede.”