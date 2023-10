Brian Riemer spreekt vol lof over goudhaantje bij Anderlecht: "Over vijf jaar speelt hij bij de absolute top van Europa"

Anderlecht kende een goede start van het seizoen. Na tien wedstrijden staat de club van Brian Riemer knap tweede in de stand.

De straffe transfers van Anderlecht afgelopen zomer lijken te lonen. In tien competitiewedstrijden verloor de recordkampioen slechts één keer. In Brussel mogen ze beginnen te dromen over een top 4 plaats.

In een interview bij Het Laatste Nieuws spreekt Riemer vol lof over zijn spelers. Vooral Zeno Debast maakt indruk op de Deen. "Over vijf jaar speelt hij bij de absolute top van Europa. Aan de bal is Zeno internationaal niveau, Premier League zelfs. Maar zijn defensieve kwaliteiten zijn nog 'under construction'."

Die defensieve tekortkomingen van Debast weet Riemer aan te halen. "Zijn positiespel is een tekortkoming. De keuzes die hij maakt in het verdedigen van het strafschopgebied. Maar dat komt wel. Zeno is heel leergierig"