Na vertrek Brys legt interim-coach uit hoe zijn plan perfect uitdraait: "Hoop dat supporters niet willen dat ik blijf"

Door het ontslag van Marc Brys moest beroep gedaan worden op een interim-coach om op deze speeldag OHL bij de hand te nemen. Die eer was weggelegd voor Eddy Vanhemel. Diens plan klopte tegen STVV alvast als een bus.

Daar gingen aardig wat aanpassingen mee gepaard. Er werd gesleuteld aan de organisatie en vooraan waren aanvallers Nsingi en Brunes allebei van de partij. "We hebben accenten proberen te leggen. We zijn hard aan onze defensieve organisatie gaan werken", bevestigt Vanhemel na de riante overwinning van OHL.

"We zagen de voorbije wedstrijden dat we in staat zijn om kansen te creëren. Het is zaak om voor de spelers duidelijkheid te brengen", beseft Vanhemel goed wat zijn taak inhoudt. "We hadden altijd de controle over de match. De restverdediging is iets wat mijn inziens het verschil maakt tussen winnen en verliezen."

Realisme troef bij OHL

Realistisch zijn is dus zeker en vast de boodschap. "Je kan als ploeg gaan aanvallen, maar als je kwetsbaar bent in de omschakeling ga je alsnog de boot in. We hebben heel veel aandacht besteed aan het houden van balans en structuur bij de transitie naar verdediging naar aanval. Dan zie je dat we kwaliteit leveren."

Gaat de roep nu niet luider klinker om Vanhemel T1 te laten blijven? "Ik hoop dat de supporters niet willen dat ik blijf. Dat is totaal niet mijn ambitie. Het is wel mooi om dit resultaat neer te zetten, maar dat is niet alleen mijn werk. Ik heb enorm veel hulp gekregen van de andere stafleden."

Interim-coach straks terug naar U23

De interim-coach deelt dus met plezier de verdiensten en maakt nog eens glashelder wat zijn bedoeling is. "Het is mijn ambitie om zo lang dat voor de club nodig is trainer te zijn van de eerste ploeg en daarna zet ik met heel veel plezier een stap terug naar wat mij nauw aan het hart ligt: de U23."