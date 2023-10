Zo goed kent hij zijn tegenstanders: "Vertonghen en die andere verdediger Déblatsse..."

Zondag staat de Clasico tussen Standard en Anderlecht op de agenda. Sclessin staat hoe dan ook in vuur en vlam voor de komst van paarswit.

Standard pakte voor de interlandbreak de scalp van Club Brugge en wil dat nog maar eens al te graag overdoen tegen RSC Anderlecht. Wilfried Kanga wordt door Standard gehuurd van Hertha Berlijn, eveneens een club in handen van eigenaar 777 Partners. Hij passeerde al bij PSG, Angers, Kayserispor en Young Boys Bern vooraleer in Duitsland te landen.

“We hebben de kwaliteiten, dat is zeker, om de top 6 en de Play-Offs 1 te bereiken”, zegt hij zonder blikken en blozen bij de RTBF. “Mijn teamgenoten legden me de details uit, ik had een beetje moeite met het te begrijpen, vooral de puntendeling door twee”, zegt hij over de play-offs.

En nu wacht paarswit. “Bij Anderlecht ken ik uiteraard Jan Vertonghen, maar er werd mij verteld dat er ook nog een goede verdediger was... Déblatsse, toch?”, zegt hij terwijl hij eigenlijk Zeno Debast bedoelt.

“Het is altijd een strijd: vaak veel intensiteit, maar niet altijd geweldig voetbal. Kijk naar PSG-OM: intensiteit, overtredingen, spelers die het spel breken. Maar dat is een van de grote wedstrijden: een Clasico, die wordt niet gespeeld, die wordt gewonnen! Goed spelen, dat komt later...”