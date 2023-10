KV Kortrijk-speler doet mooie belofte aan fans

Speeldag 11 was er één met veel spektakel en verrassingen. Een van de grootste was misschien wel de 1-0 winst van KV Kortrijk tegen Club Brugge.

Een tweede overwinning op drie wedstrijd voor Kortrijk. Staan de Kerels terug op onder Glen De Boeck? Dit weekend werd de rode lantaarn opnieuw doorgegeven aan KVC Westerlo, die laatste staan met zeven punten. KV Kortrijk telt er momenteel acht.

Natuurlijk brengt dit een goede sfeer bij de ploeg. Dat vertelt ook Sheyi Ojo. "We willen dit vertrouwen meepakken naar volgende week, want Genk is ook een taaie tegenstander. Persoonlijk kan ik nog beter, dat weet ik ook", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Het vertrouwen van De Boeck doet deugd en ik wil dat zo snel mogelijk terugbetalen. Ik voel me wel goed bij deze club. Still en De Boeck kan je enigszins wel met elkaar vergelijken. De zege doet deugd en we zullen hard werken om de fans opnieuw spektakel te bezorgen. De euforie is groot in de kleedkamer", besluit de winger.