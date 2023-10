De Saoedische competitie en Asian Champions League zijn speeltuin voor ex-Anderlecht-speler: hattrick en een golazo

Al-Hilal kan dit seizoen waarschijnlijk geen beroep meer doen op Neymar, maar niet getreurd: ze hebben nog een sensatie rondlopen. Een oude bekende van de Jupiler Pro League zelfs. Aleksandar Mitrovic gaat er met vuile voeten door.

Mitrovic verhuisde afgelopen zomer naar Al-Hilal. De man die het doelpuntenrecord in The Championship verbrijzelde, doet nu ook in Saoedi-Arabië wat hij het best kan: scoren. Met elf goals in elf matchen heeft hij er zijn start allerminst gemist.

Gisteren scoorde hij zelfs een hattrick in de Asian Champions League. Tegen Mumbai City was hij goed voor drie goals en een assist in de 6-0-zege. Eentje daarvan was trouwens om in te kaderen, want hij scoorde met een schitterende omhaal.

In de Asian CL zit hij intussen aan vier goals, in de competitie aan zeven in acht matchen. De ex-Anderlecht-spits is misschien wel iets te goed en te sterk voor de verdedigers daar.