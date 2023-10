Luciano D'Onofrio spreekt na 2,5 jaar over Antwerp: "Dat was fout van mijn kant"

Luciano D'Onofrio legde op de Bosuil de fundamenten van het huidige succes. Dat deed hij ook bij FC Porto.

Royal Antwerp FC en FC Porto staan vanavond in de Champions League tegenover elkaar. Twee ploegen waar Luciano D’Onofrio gewerkt heeft.

Spijt van zijn passage op de Bosuil heeft hij hoe dan ook niet. Hij zou alles precies opnieuw op dezelfde manier doen, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Alleen: ik had Nederlands moeten leren, dat is een fout van mijn kant. Dat is ook een van de redenen waarom ik er de voorkeur aan gaf de samenwerking stop te zetten”, vertelt hij.

“Als ik Nederlands had gesproken, was ik er misschien nog altijd geweest. Soit, ik accepteer het. Als ik in Antwerpen ben, word ik nog aangesproken door supporters. Ze zeggen: dank u voor wat u voor onze club hebt gedaan, voor de basis die je hebt gelegd. Dat betekent toch ook iets.”

D’Onofrio verwacht ook dit seizoen een en ander van Antwerp. “Het is afwachten om te zien waar de club over vijf, tien jaar staat. Daar was ik ook mee bezig. Maar ik begrijp het wel: een titel kan je niet laten liggen.”

“Antwerp heeft vandaag een van de beste ploegen in België. Ik denk dat ze opnieuw kampioen kunnen worden. De club heeft continuïteit, ze hebben veel talent. Vierde of vijfde worden, zou een teleurstelling zijn. Eerste of tweede, dat is het potentieel.”