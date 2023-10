Peter Vandenbempt wijst Royal Antwerp FC op bijzonder lijstje

Nul punten uit drie matchen in de Champions League. Royal Antwerp FC had ondanks alles toch op wat meer gehoopt.

Royal Antwerp FC slaagde er nog niet in een punt te pakken in de Champions League. Met nog twee uitwedstrijden en de thuismatch tegen FC Barcelona in het verschiet wordt de vrees groter en groter dat die nul ook op het einde van de groepsfase op de tabellen zal staan.

Peter Vandenbempt brengt echter wat verzachting over dit onderwerp voor de Antwerpfans. Heel wat ploegen staan al op dat lijstje en het zijn zeker niet van de minste.

“Vóór de rood-witte fan vertwijfeld in de Schelde springt: de nulpuntenclub van de CL bestaat uit 23 leden en Anderlecht en Club Brugge. Daar horen klinkende namen bij zoals Benfica, Marseille, Villarreal, Fenerbahçe, Besiktas en Rangers FC”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“De hunker van onze bestuurders en voetballers naar de CL heeft iets masochistisch, als een lichtgewicht dat uitkijkt naar een rondje op het canvas tegen een zwaargewicht. Herman Van Holsbeeck vertelde hoe hij op zulke avonden naarmate de score opliep vaker naar de klok keek dan naar het veld, maar hoe hij ook besefte dat al zijn collega's thuis voor hun televisie in zijn plaats wilden zijn.”

En het kan nog veel slechter dan zes keer op rij verliezen. “Tussen december 2003 en december 2005 verloor Anderlecht twaalf CL-poulewedstrijden op een rij, tot Vincent Kompany er op sinterklaasdag in Sevilla een einde aan maakte. Antwerp heeft dus nog wat marge. Europees toch. Zondag in Brugge niet, mij dunkt.”