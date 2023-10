Lukaku neemt nieuwe Rode Duivel in bescherming: "Een grapje zeker?"

Olivier Deman vervoegde dit jaar voor het eerst de Rode Duivels. Een hele belevenis voor de jonge speler van Cercle Brugge die deze zomer naar Duitsland trok.

Olivier Deman, toen nog bij Cercle Brugge, werd dit jaar voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut op 20 juni, toen hij in het duel in Estland in de 88ste minuut mocht invallen voor Arthur Theate.

In augustus verkaste hij naar Werder Bremen. Als jonge gast van Cercle Brugge bij de nationale ploeg komen, het was een ongelofelijke ervaring.

“Ik moest mezelf knijpen om het te geloven”, vertelt Deman aan La Dernière Heure. “Ik stamelde toen ik Lukaku, Courtois en de anderen zag. Lukaku heeft me goed ontvangen.”

“Hij vertelde me over Cercle Brugge, over mijn prestaties daar. Hij stelde mij op mijn gemak, ook al was ik gestresseerd, ik had nooit het gevoel dat hij op mij neerkeek. Hij vertelde me zelfs dat als iemand me lastig viel, ik naar hem moest komen. Een grapje zeker?”

Het is uitkijken of Deman de selectie voor het EK haalt. “Het is onmogelijk om op voorhand zo ver vooruit te kijken, omdat ik afhankelijk ben van mezelf maar ook van anderen. Maar ik hoop er bij te zijn, dat is een feit. En als ik er alles aan doe om daar te komen en dat is niet het geval, dan zal ik er geen spijt van hebben.”