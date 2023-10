Riemer verwacht meer van één van zijn spelbepalende figuren: "Daar deze week met hem over gesproken"

Kasper Dolberg is in korte tijd enorm belangrijk geworden voor Anderlecht. De Deense spits wist in 10 wedstrijden ook al zes keer de netten te vinden. Maar er wordt meer van hem verwacht.

Dolberg is niet enkel gehaald om als goaltjesdief te fungeren. Hij moet het team ook door moeilijke momenten leiden. In de match tegen Standard liet hij net iets te snel het hoofd hangen en kon hij de druk van de verdediging niet wegnemen. "Daar heb ik deze week met hem over gesproken", knikte Brian Riemer gisteren.

Dolberg moet - net als Hazard (en Delaney als hij fit is) - op zulke momenten de ploeg bij de hand nemen. Ervoor zorgen dat hij de bal even kan bijhouden en de rest laat opschuiven. Maar ineens was hij onzichtbaar geworden. "Kijk, Kasper heeft het al ongelooflijk goed gedaan, maar in lastige momenten moet hij meer impact hebben", vulde Riemer aan.

Daar wordt ook op gewerkt met de 26-jarige aanvaller. Maar ook Hazard kreeg hetzelfde te horen. Na een goeie eerste helft deemsterde die ook weg. "Thorgan kan nog geen 90 minuten aan met de intensiteit die hij in de eerste helft bracht. Dat is ook logisch. En sowieso heb ik liever een Thorgan die 60-70 minuten voluit gaat dan een Thorgan die 90 minuten op 85 procent speelt."