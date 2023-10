Ronny Deila legt de vinger op de wonde bij Club Brugge en negeert ervaren rot

Ronny Deila ontvangt zondagmiddag Antwerp met Club Brugge. Hij weet alvast waar het pijnpunt ligt bij zijn ploeg.

Club Brugge en dan vooral Ronny Deila krijgen de afgelopen weken de nodige kritiek. Er wordt te gemakkelijk doelpunten geslikt. “Elk doelpunt is een individuele fout. We hebben een jonge defensie met een paar onervaren spelers”, citeert Het Laatste Nieuws Deila.

De voormalige Rode Duivel, Dedryck Boyata, is één van de meest ervaren verdedigers in de kern. Hij komt echter niet in de plannen van Deila voor. Volgens Deila is hier een duidelijke reden voor. “Jorne Spileers, Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe... Bij Club Brugge is het ook de bedoeling om jeugd te laten doorstromen", aldus Deila.

Verdienen meer

Ronny Deila is er heilig van overtuigd dat ze hoger hadden moeten staan als je verder kijkt dan je neus lang is. “Vergeet niet waar deze club vorig seizoen eindigde. Dat was geen toeval. En kijk je dieper dan enkel de resultaten, vind ik dat we meer verdienden”, sluit Deila af.