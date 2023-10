Imke Courtois heeft boodschap voor spelers KAA Gent: "Misschien uithangen in de kleedkamer"

In de vooravond ontvangt KAA Gent de mannen van Carl Hoefkens. Standard lijkt zijn draai gevonden te hebben en wordt een gevaarlijke tegenstander.

Vier punten scheidden KAA Gent en Standard nog van elkaar. Dat de kloof op dit moment maar zo klein zou zijn, daar hadden we eind augustus totaal geen rekening mee gehouden.

De Rouches flirten zelfs met play-off 1 na vier overwinningen op rij, waarbij ook Club Brugge en RSC Anderlecht zonder punten huiswaarts gestuurd werden. Al is het uitkijken of Carl Hoefkens zijn troepen ook buitenshuis zo kan laten presteren.

Imke Courtois denkt in De Zondag alvast van niet. “Standard heeft de Hel van Sclessin nodig, buitenshuis tegen Gent wordt al minder evident”, laat de analiste horen. “Maar als ze ook zondag kunnen winnen, kunnen zij misschien wel de dark horse worden voor PO1.”

Al kan dat precies ook de motivatie bij KAA Gent zijn, zeker nadat vorige week op bezoek bij Cercle Brugge de eerste nederlaag van het seizoen werd geleden.

“Misschien kunnen de spelers van Gent dit uitknippen en in de kleedkamer uithangen? Want bij veel ploegen volgen topprestaties uit een soort revanche: Ha, we zijn niet goed genoeg?! Ha, we zijn slechts een dark horse?!”