Tolu opnieuw in de basis en beslissend voor Genk, maar: "Dat was enorm frustrerend"

Toluwase Arokodare heeft opnieuw kunnen scoren voor Racing Genk. En dat was toch al drie invalbeurten en een basisplaats geleden. Tegen Kortrijk brak hij de ban met een kopbal waardoor Genk met eenvoudige 0-3 cijfers met de overwinning ging lopen.

Aangezien Kortrijk away nooit een eenvoudige verplaatsing is, mede door het lastige veld, besloot Vrancken om met de kopbalsterke Arokodare in de spits te spelen. Toch lukte het lang niet om hem goed te bereiken.

"Het duurde enorm lang voor er eens een voorzet goed viel", besefte middenvelder Hrosovsky maar al te goed.

"En dat was frustrerend", ging Arokodare zelf verder na de partij. "Niet alleen dat de ballen niet goed kwamen, maar ook dat ik door drie spelers gedekt werd. Probeer dan maar eens vrij te komen bij een voorzet", -vertelde Arokodare.

En dat doelpunt deed deugd bij de grote Nigeriaan: "Na enkele weken niet te scoren of op de bank te moeten beginnen, is het heel belangrijk dat het me nu wel lukt."

Het doelpun van Tolu zorgt er bovendien voor dat Genk voor de eerste keer dit seizoen 6/6 pakt, alleen maar goed nieuws dus. "Voor de moraal is dit fantastisch. Het momentum zit nu bij ons. Na het lastige begin loopt het nu zoals het hoort,", aldus Arokodare