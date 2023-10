Veel topprestaties, maar drie jongens staken er echt bovenuit dit weekend: één die u kan raden en twee Buffalo's

In ons 'team van de week' zijn slechts zes ploegen vertegenwoordigd. En niet toevallig zijn het de zes ploegen die helemaal bovenin meedraaien en die allemaal wonnen. En er waren een paar superprestaties bij.

Doel

Je kan natuurlijk niet rond Davy Roef. De keeper van KAA Gent stopte twee strafschoppen en behoedde zijn team voor een Anderlecht-scenario tegen Standard met nog een paar sterke reddingen. Bij afwezigheid van Paul Nardi greep hij alweer zijn kans. Mogelijk denkt Hein Vanhaezebrouck na over zijn doelmannenhiërarchie.

Verdediging

Alessio Castro Montes begint zich steeds beter te voelen op de rechterflank van Union. Uit zijn voorzet vloeide de 1-2 voort van Ayensa. Op de andere flank verstevigt Ludwig Augustinsson zijn greep op een basisplaats bij Anderlecht. De Zweed zorgt met zijn loopvermogen voor constante dreiging en is defensief betrouwbaarder dan N'Diaye.

Centraal kiezen we voor een Brugs duo Spileers-Daland. De eerste kreeg dit seizoen al veel kritiek, maar was tegen Antwerp onverzettelijk in de duels met Janssen. Daland was met Cercle dan weer te sterk voor KV Mechelen. Ook hij had de spitsen van Malinwa stevig in zijn greep.

© photonews

Middenveld

Heynen is weer de breker, metronoom en infiltrerende middenvelder waar ze bij Genk zoveel geniet van hebben. Hij zette Paintsil met een fenomenale assist op weg naar de 0-2 en zag zelf een kogel op de lat uiteen spatten. En wat met Hans Vanaken? In een moeilijke periode de man die met goals en assists de weg baant.

Vanaken scoorde alweer de winnende treffer en was de enige uit de partij tussen Club en Antwerp die in aanmerking kwam. Ze worden vergezeld door Mario Stroeykens. Die heeft zijn positie gevonden bij Anderlecht. Scoorde en gaf een assist. De discussie laait zelfs op waar ze straks Delaney gaan moeten zetten.

Aanval

Eén man kan u zeker raden. Anders Dreyer scoorde drie keer van buiten de zestien tegen OHL. Dé uitblinker van de speeldag. Hij wordt in de aanval door twee Gentenaars vervoegd. Tarik Tissoudali lijkt weer te kunnen toveren en scoorde twee keer tegen Standard. Maar dé 'man van de match' daar was voor ons toch Archie Brown.

Wat een vondst van de Buffalo's. Hij is eigenlijk linksback, maar speelde tegen Standard eerder als linksbuiten. Fossey heeft er nachtmerries aan overgehouden.