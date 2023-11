Beker van België: Westerlo met de billen bloot, RWDM en Kortrijk tot het gaatje

In de Beker van België stonden op woensdag nog heel wat wedstrijden in de Beker van België op het programma. En daarbij kwamen heel wat eersteklassers in actie uiteraard, altijd tegen een niet-eersteklasser.

KV Kortrijk begon een uurtje voor de rest aan zijn wedstrijd in Dender, maar moest helemaal tot het gaatje. Het werd een penaltythriller, Kadri maakte het af met een Panenka. SK Beveren beleefde nog geen makkelijk seizoen in de Challenger Pro League, maar in de Beker van België ging het vlot tegen Westerlo. Het won uiteindelijk met 3-0. RWDM door, Westerlo out Coopman zorgde na vijf minuten al voor de 1-0, op slag van rusten werd het 2-0 via Hrncar. Koyalipou maakte in de tweede helft vanop de stip de match monddood, de 3-1 van de Kemphanen kwam veel te laat. RWDM nam het in eigen huis op tegen Olympic Charleroi. Het werd geen makkelijke wedstrijd voor de Brusselaars, maar tien minuten voor tijd scoorde Dwomoh wel het enige doelpunt.