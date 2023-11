Ongelooflijk: De beste jonge dribbelaar ter wereld speelt in België, een Rode Duivel in de top 10

Het CIES publiceerde woensdag zijn wekelijkse nieuwsbrief en het Belgische voetbal is goed vertegenwoordigd. Van de beste jonge dribbelaars in Europa komen er verschillende uit de Pro League, en één Rode Duivel staat in de top 10.

De wekelijkse nieuwsbrief van het European Football Observatory heeft gekeken naar de beste jonge dribbelaars in Europa, d.w.z. degenen die hun 23e verjaardag nog niet hebben gevierd, en heeft twee toplijsten opgesteld: één voor de 5 belangrijkste Europese competities, de andere voor alle wereldcompetities (65 geanalyseerde competities).

Antonio Nusa, waanzin

De ranglijst bekroont een jong Jupiler Pro League-talent: Club Brugge-sensatie Antonio Nusa (18) is met voorsprong de beste jonge dribbelaar ter wereld met een index van 5,17 (de index berekent de frequentie van succesvolle dribbels in de competitie, het succespercentage van dribbelpogingen en het sportieve niveau van de gespeelde wedstrijden), met een gemiddelde van 10,9 dribbels per 90 minuten.

© photonews

Een gek cijfer: de nummer twee, Luis Guilherme (17) van Palmeiras, heeft een index van 4,04 met een gemiddelde van 6,6 dribbels per 90 minuten. Het podium wordt vervolledigd door een ander groot Braziliaans talent, Wesley Gassova (18) van Corinthians, die een index heeft van "slechts" 3,72 met 8,7 dribbels per wedstrijd, maar een slagingspercentage van slechts 50%.

Johan Bakayoko, de beste belg

Verderop in de tabel is Johan Bakayoko (20) de eerste Rode Duivel die zijn opwachting maakt. De vleugelspeler van PSV Eindhoven staat 6e met een index van 3.45 met 7.1 dribbels per 90 minuten. Bakayoko heeft een succespercentage van 63%.

Dan moet je nog veel verder naar beneden om terug een speler uit de Belgische competitie te vinden, en nog wel een Belgische: Malick Fofana (18) staat 17e in het klassement met een index van 2,95 en 6 dribbels per wedstrijd voor een slagingspercentage van 66% bij KAA Gent.

Charles De Ketelaere, beste duivel in Europa's top 5

De ranglijsten voor de grote 5 van Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) laten mindere cijfers zien, wat bewijst dat dribbelen moeilijker wordt in de grote competities. Het 16-jarige goudhaantje Lamine Yamal van Barcelona bijvoorbeeld, de nummer 1 in deze ranglijst, heeft een index van 3,18 voor 56% van de dribbels per wedstrijd.

Hij staat voor Gabriel Martinelli (22) en zijn 3.16 bij Arsenal, en Luca Koleosho (19) die schittert bij Burnley van Vincent Kompany (3.05). Je moet afdalen naar de 23e plaats om een Belg te vinden: Charles De Ketelaere (22) met zijn 1,81 bij Atalanta Bergamo.

Maar waar is Doku?

Wie goed heeft opgelet, zal de verrassende afwezigheid van Jérémy Doku hebben opgemerkt, die vaak wordt genoemd als een van de beste dribbelaars van Europa en de wereld. Hier is een eenvoudige verklaring voor: de speler van Manchester City voldoet niet aan de criteria om in aanmerking te komen.



Het CIES heeft rekening gehouden met spelers die dit seizoen 450 minuten in de competitie hebben gespeeld, en geen enkele speler in de ranglijst is vertegenwoordigd voor zijn cijfers bij twee verschillende clubs. Doku heeft 407 minuten bij Manchester City en 111 bij Rennes: opgeteld zou hij met deze minuten in de analyse opgenomen kunnen worden, maar CIES heeft alleen rekening gehouden met minuten bij Manchester City.