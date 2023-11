Twee topclubs uit Premier League willen shoppen bij Club Brugge - makelaar doet opvallend boekje open over afgelopen zomer

Andreas Skov Olsen maakte in de Beker van België indruk op bezoek bij Beerschot. En zo rest de vraag: hoelang kunnen ze hem bij Club Brugge nog houden? De aandacht wordt steeds groter en de speler zelf kon al vertrokken zijn.

Het is al een tijdje duidelijk: Andreas Skov Olsen lijkt aan zijn laatste maanden bij Club Brugge bezig. De voorbije weken kwam hij weer in de picture bij verschillende ploegen.

Er is al langer aandacht uit Duitsland en met Arsenal en Tottenham Hotspurs zitten ook twee Engelse topclubs achter hem aan. Zeker The Gunners zijn al een paar weken concreet.

© photonews

Makelaar Zouhair Essikal doet bij Football Time een opmerkelijke uitspraak over de Deense winger. "Hij kon deze zomer al naar Duitsland. Club Brugge had zelfs een bod voor hem geaccepteerd."

Skov Olsen besloot zelf te blijven

"Maar Skov Olsen besloot zelf te blijven", aldus nog Essikal. Komende zomer lijkt daar geen sprake meer van te kunnen zijn. Zijn transferwaarde staat op 18 miljoen euro, maar mogelijk vertrekt hij voor nog (veel) meer.

Met 13 goals en 5 assists in 20 wedstrijden is hij aan een goed seizoen bezig. Alles samen zit hij al aan 29 goals en 22 assists in 67 matchen bij Club Brugge. Van goudwaarde kan je dat ook gewoon noemen.