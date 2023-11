Anderlecht moet het dit weekend opnemen tegen voormalige jeugdproduct dat net komt piepen: "Heel belangrijk voor mij"

Anderlecht zendt wel meer van zijn zonen uit. Overal in België spelen er voormalige jeugdproducten, zo ook bij Cercle Brugge dat met Nils De Wilde en Kazeem Olaigbe twee Neerpede-jongens rondlopen heeft. Die laatste komt steeds meer aan de oppervlakte.

Olaigbe speelde van zijn achtste tot zijn zeventiende voor Anderlecht vooraleer hij naar Engeland trok. "Dat waren heel belangrijke opleidingsjaren voor mij. Roel Clément was de coach die in de jeugd van Anderlecht de grootste impact op mijn ontwikkeling heeft gehad", geeft hij aan in HLN.

"Bij Anderlecht kreeg ik het technische aspect onder de knie, later in Engeland leerde ik ook nog eens om te knokken. Van mijn jeugdlichting is Roméo Lavia de grootste naam. Maar ik voetbalde ook samen met Mario Stroeykens en met Zeno Debast, die ik mogelijk in de ogen zal moeten kijken."

Het valt wel af te wachten of hij tegen Anderlecht zal starten. Miron Muslic speelt meestal maar met één spits en dan is Kévin Denkey natuurlijk de eerste keuze. "Ik ben niet ongeduldig", geeft Olaigbe aan. "Mijn tijd zal zeker ook komen. Geduld is de sleutel om het als voetballer te maken."