Ex-speler Standard en Zulte Waregem formeel: "Spijt dat ik vertrok bij Club Brugge"

Hij speelde bij onder meer Standard, RWDM, Zulte Waregem, Club Brugge en nu Lierse. Op 27-jarige leeftijd heeft hij van niet veel spijt, maar wel van een aantal zaken.

Obbi Oularé beklaagt zich onder meer dat hij ooit vertrokken is bij Club Brugge. De aanvaller trok toen naar Watford, maar achteraf bekeken had hij misschien beter in Brugge gebleven.

"Ik heb spijt dat ik vertrokken ben bij Club Brugge. Als ik een ding anders zou mogen doen, dan zou ik die transfer naar Watford niet maken", aldus Oularé tegen Sporza.

Te vroeg naar Engeland vertrokken?

Oularé was amper negentien toen hij de overstap naar Engeland maakte. Daar kwam hij echter nooit helemaal aan de oppervlakte.

Door heel wat (langdurige) blessures kon hij nooit de carrière maken die hij intrinsiek mogelijk wel in zich had. Op 27-jarige leeftijd wil hij bij Lierse opnieuw tot een hoger niveau komen.