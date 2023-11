Alarm in de selectie: Club Brugge moet onder meer vaste basisklant missen in topper tegen Union SG

Tajon Buchanan staat in de belangstelling van heel wat clubs en zeker Internazionale heeft hem nog steeds hoog op de radar zitten. Maar dit weekend zal hij alvast niet verder werken aan zijn statistieken.

Tajon Buchanan was vorige maand ook al eens meerdere weken buiten strijd met een hamstringblessure, maar de voorbije weken was hij helemaal hersteld. Tegen Antwerp speelde hij zelfs nog eens de volledige 90 minuten.

In de selectie voor de verplaatsing naar Union SG echter geen spoor van Buchanan, die mogelijk dus opnieuw met een blessure heeft te kampen. Hij is overigens niet de enige die de selectie voor de strijd in Brussel mist.

Ook van Sabbe, Skoras en Boyata opnieuw geen spoor in de wedstrijdselectie van blauw-zwart. Zeker die laatste twee lijken te mogen uitkijken naar een mogelijke andere club in de aankomende winter. Negentien anderen werden wél geselecteerd. Dat heeft Club Brugge zelf bekendgemaakt via de sociale media.