Jonas De Roeck durft fameus gokken en haalt zijn gram: geplaagde coach legt uit wat hem inspireert bij gewaagde zet

Jonas De Roeck zit wat steviger in het zadel. Af en toe eens fameus gokken en met een gewaagde zet uitpakken, kan lonen. Niet enkel Westerlo, maar ook De Roeck zelf heeft in Leuven punten gescoord.

De Roeck krijgt al eens de kritiek dat hij snel zijn ploeg door mekaar schudt, maar het weerhield hem niet om opnieuw drie wijzigingen door te voeren in vergelijking met de vorige competitiematch. En niet de minsten: twee van de drie spelers die hij een kans gaf zijn 18-jarige youngsters die nog geen minuut speelden.

"Ik weet uit ervaring dat je jonge spelers op de juiste momenten moet brengen", legt De Roeck zijn benadering uit. "Ik had hen al vroeger kunnen brengen, maar Haidara is vrij laat toegekomen en Arthur Piedfort heeft zich moeten aanpassen van U18-voetbal bij PSV naar voetbal bij een eerste ploeg."

De Roeck wil constante bij jonge talenten

Nu was het moment daar en brachten ze het er prima van af. "Ze moeten zich bewijzen op training, in oefenwedstrijden en bij de U21. Ze moeten een constante in hun spel brengen. Als ze dat kunnen, zijn ze klaar. Het idee speelde al langer om hen een kans te geven en nu waren er goede omstandigheden. Met het nodige gevolg."

"Ik ben heel blij voor die jongens, maar ook voor de spelers die hen geholpen hebben", zegt De Roeck. "Het is altijd plan om de kwaliteiten van de tegenstander lam te leggen, maar je moet voor 70% naar jezelf kijken. We moesten op de juiste momenten durven doordekken en dat hebben we heel goed gedaan."

PSV-jeugdproduct kent droomdebuut bij Westerlo

Arthur Piedfort reageerde ook op zijn onverhoopte basisplaats. "Ik had het niet verwacht, maar je moet klaar zijn om te presteren. Ik denk dat ik elke week hard train, dat is het enige dat ik kan doen. Ik had niet het gevoel dat ik beter aan het trainen was dan voordien, al denk ik wel dat ik in het geheel wel kwaliteit heb geleverd."