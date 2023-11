OH Leuven heeft vertrouwen getankt voor het duel tegen Westerlo: "Aan motivatie en energie is er dus geen gebrek"

OH Leuven tankte vertrouwen in de Croky Cup, maar nu wacht het echte werk. Namelijk het degradatieduel tegen Westerlo. De Leuvenaars blinken van het vertrouwen voor dit duel.

Woensdag haalde OH Leuven het met 5-0 van Elene Grotenberge in de Croky Cup. Nu volgt het duel in het de achtste finales tegen Knokke FC dat KV Mechelen uitschakelde na strafschoppen. Eerst volgt er nog een belangrijker duel, namelijk tegen Westerlo.

“Het wordt een belangrijke wedstrijd, maar we mogen het belang van de partij ook niet overschatten”, opent Vanhemel de persconferentie. “Als we winnen, lopen we uit tot 8 punten en dat is toch al een mooie kloof. Als zij winnen, komen ze op amper 2 punten, en dat moeten we proberen vermijden”, gaat hij verder.

Aan vertrouwen alvast geen gebrek in Leuven. “Na de nederlaag in Anderlecht heeft de ploeg opnieuw vertrouwen getankt met de aanzienlijke overwinning in de Croky Cup. Aan motivatie en energie is er dus geen gebrek”, besluit Vanhemel op de website van de club.