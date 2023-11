Ex-Anderlecht-spits barst in tranen uit na desastreuze invalbeurt

Fabio Silva, ex-spits van Anderlecht, kende niet zijn beste avond. Tegen Sheffield United mocht hij invallen, maar hij veroorzaakte in de laatste minuut ook een penalty, waardoor zijn team verloor. Na het laatste fluitsignaal barstte hij in tranen uit.

Cameron Archer had Sheffield United op voorsprong gebracht in de 72ste minuut. In de 89ste minuut kon Jean-Ricner Bellegarde echter nog gelijkmaken voor The Wolves. Een gelijkspel leek dus in de maak.

Tot Silva in de zevende minuut van de verlengingen een penalty veroorzaakte. Al was er over die fout wel wat te doen. Oliver Norwood zette zich achter de bal en scoorde.

Silva, die vorig seizoen een half jaar voor Anderlecht speelde vooraleer hij er vertrok, hield het niet droog en de tranen stroomden. Hij trok zijn truitje over zijn hoofd om het te verbergen.