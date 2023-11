Mignolet messcherp voor zijn ploegmaats: "Laten afslachten als kleine kinderen"

Zonder Simon Mignolet had Union SG al na een uur gewonnen spel gehad. De doelman stopte verschillende goeie pogingen van Amoura en co. Zijn frustraties dropen ervan af na de match en hij spaarde zijn ploegmaats ook niet.

Mignolet was scherp, vooral voor de verdedigende transitie. "Op zich waren we zo slecht niet, maar we gaven doelpunten weg op counters die niet nodig waren. Bij de rust hebben we geprobeerd om het geloof er terug in te krijgen, maar onze eerste twintig minuten van de tweede helft waren helemaal niet goed", aldus de doelman.

Club leek het evenwicht te kunnen herstellen, maar toen ging zijn verdediging alweer in de fout. "Toen we 1-1 maakten, hadden we dat op zijn minst moeten vasthouden of er zelfs over gaan. Ik vond dat we op dat moment overwicht hadden, maar als je een bal van hun keeper drie keer laat botsen… dat mag gewoon niet."

Twee manieren: in een hoekje schuilen of erdoor proberen komen

Een diepe bal van Rodriguez en Mechele werd voorbijgestoomd door Amoura, die toch 2 meter achterstand had. “Na die 1-1 hadden we het helemaal in eigen handen en dat frustreert me nog het meest. Wat er moet gebeuren? We moeten ervoor zorgen dat de jongens zich niet laten afslachten als kleine kinderen."

"Iedereen weet dat je in de eerste plaats man moet zijn als je hier op Union komt voetballen, je moet met de borst vooruit spelen en ervoor zorgen dat je in moeilijke omstandigheden toch je beste niveau kan halen. Dat is een kwestie van vechtlust en mentaliteit. Je kan er op twee manieren mee omgaan: in een hoekje gaan zitten schuilen of erdoor proberen te komen. Het zijn zaken die we moeten verbeteren."