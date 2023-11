Is Anderlecht helemaal terug? Paars-witte uitblinker spreekt over... titel

RSC Anderlecht lijkt dit seizoen opnieuw mee te spelen voor de prijzen. De Belgische recordkampioen draait opnieuw mee in de bovenste regionen. Maar ook Mario Stroeykens lijkt de verwachtingen (eindelijk) te kunnen inlossen.

Jesper Fredberg twijfelde enkele maanden geleden nog om het contract van Mario Stroeykens - de handtekeningen zijn ondertussen gezet - te verlengen. Er was altijd twijfel rond het paars-witte jeugdproduct.



Stroeykens bewijst de laatste weken dat hij zijn plaats heeft bij RSC Anderlecht. Ook op het veld van Cercle Brugge vond hij de weg naar het doel. "Bovendien was het een mooi doelpunt. (grijnst) Mooi uitgesteld én alles in één tijd."

De titel? Daar spreken we in de kleedkamer niet over - Mario Stroeykens



"We zitten momenteel in een goede flow", besluit Stroeykens in Het Nieuwsblad. "Of er al sprake is van de titel? Eerlijk gezegd spreken we daar in de kleedkamer niet over. We bekijken het week per week en willen gewoon zo veel mogelijk punten pakken."