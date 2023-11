Vanhaezebrouck zet iedereen meteen weer op scherp: "Anderlecht en Union andere kleppers"

KAA Gent haalde het knap op bezoek bij Sporting Charleroi en won uiteindelijk met 1-3. Een sterk resultaat waar Hein Vanhaezebrouck ook blij mee was. Toch gaf hij ook al meteen een ferme verwittiging aan zijn spelers.

"We hadden de volledige controle over de wedstrijd", aldus Vanhaezebrouck na de 1-3 bij de Zebra's in Het Zwarte Land. "We wisten dat Charleroi een moeilijke tegenstander was. En de focus van de ploeg was er ook naar."

"We kenden het belang van de wedstrijd en hebben daar naar gehandeld. Het was een belangrijke overwinning." Eentje waardoor de Buffalo's in het spoor blijven van Anderlecht en de kloof op Union op vijf punten houden.

Andere kleppers op komst

De kloof met de rest (Cercle Brugge, Club Brugge en KRC Genk verloren dit weekend) is wat groter geworden. "Maar we moeten nu niet bezig zijn met de stand", vindt Vanhaezebrouck. "Dat is iets voor op het einde van de rit."

En er komen ook belangrijke weken aan voor de Buffalo's, waardoor hij graag ook nog even zijn spelers op scherp wilde zetten: "Met Anderlecht en Union komen er nu andere kleppers aan." De komende maand wachten Breidablik, Anderlecht, Union, Zorya en Genk over verschillende competities heen.