De Condé onthult opmerkelijk transferdebacle van deze zomer: "De prijs maal twee en Aziz moest naar Frankrijk"

KRC Genk deed er deze zomer alles aan om Paul Onuachu - alweer - terug te halen naar Limburg. De deal met Southampton leek er ook te komen tot... de Engelsen ineens onrealistische eisen begonnen te stellen.

Southampton is een zusterclub van het Franse Valenciennes. Ineens stond er in het contract om Onuachu te kopen dat Southampton ook Aziz Ouattara wou, om hem later naar Frankrijk te sturen. “Er waren prijsafspraken gemaakt in verband met de ruil Paintsil-Onuachu", doet De Condé het verhaal in HLN.

Paintsil wou echter niet als ruilmiddel gebruikt worden en verkoos in Genk te blijven. "Ik ging hem zeker niet dwingen om te vertrekken. Soit, we waren bereid om het afgeklopte bedrag voor Paul op tafel te leggen. Het zou de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van Genk zijn. Alles leek in orde, maar in 24 uur tijd veranderde alles."

Ineens ging Southampton moeilijk doen. "Het werd plots maal twee en Aziz die naar Frankrijk moest vertrekken. Toen hebben we gezegd: no way. Als we daarop zouden hebben ingestemd, zouden we over twee jaar in de problemen zijn gekomen. Niet leuk, want Paul wilde graag terugkomen. Hij heeft er drie nachten niet van geslapen."