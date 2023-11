Emotionele De Boeck vertelt met tranen in de ogen hoe KVK in diepe rouw is na dood van kok: "Zo opeens weggerukt"

KVK en Glen De Boeck hebben wel wat anders om bij stil te staan dan enkel voetbal. Huiskok Stefaan Vanloocke is woensdag overleden aan een hartinfarct en dat is in Kortrijk hard aangekomen.

De Boeck had de man een uur voor zijn dood nog aan de lijn, zo weet Het Nieuwsblad. "Hij voelde zich schuldig omdat hij niet kon komen en thuis zat met een longontsteking. Ik heb hem nog gezegd dat hij zich nergens schuldig voor moest voelen en adviseerde hem om snel naar het ziekenhuis te gaan."

De man zou dat ook gedaan hebben, maar niet veel later heeft zijn hart het begeven. "Dit komt echt hard aan", aldus een geëmotioneerde De Boeck, die de tranen in de ogen had bij het vertellen van dit verhaal. "Het is de eerste keer in mijn carrière dat iemand uit mijn staf zo opeens wordt weggerukt en dat doet verdomd veel pijn."

De Boeck zwaar onder de indruk

Niets dan mooie woorden dan ook voor Stefaan Vanloocke. "Ik kende Stefaan pas zes weken maar het klikte meteen. Ook dat komt zelden voor, maar die man was zo stipt, goed en professioneel dat het respect enorm groot was. Ik was zo onder de indruk dat ik mij niet eens heb omkleed en geen training heb gegeven."