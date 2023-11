Joseph Paintsil terug in Ferencváros: "Ik weet niet goed hoe de supporters zullen reageren"

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Ferencváros in Boedapest. Joseph Paintsil lijkt zijn weg nog goed te kennen in het stadion van de tegenstander. De Ghanees speelde er een aantal jaar geleden nog één seizoen lang.

De winger zegt helemaal klaar te zijn voor morgen. "Ik ben blij dat hier ben. Ik weet dat er een goede sfeer zal hangen morgen, maar de spelers zijn er allemaal klaar voor. Alles wat we moeten doen is ons concentreren op het veld."

De wedstrijd in Genk verliep voor beide ploegen moeizaam, maar nu moet er zeker gevochten worden voor de drie punten. Fiorentina, KRC Genk en Ferencváros tellen momenteel vijf punten.

"Morgen zal iedereen willen winnen. We weten wat in ons hebben. We zijn vastbesloten om donderdag te winnen en de drie punten te nemen. Dat is wat we verwachten van de wedstrijd, voor Genk en voor de supporters", gaat Paintsil verder.

Het vertrek van Paintsil ligt duidelijk nog gevoelig bij de Hongaarse supporters. Die floten hem uit in de vorige wedstrijd. "Het voelde niet geweldig voor mij, zeker niet toen we thuis speelden en toen de fans me uitjouwden. Ik weet niet waarom ze dat deden."

"Maar goed, fans zullen fans blijven en ze zullen hoe dan ook voor hun team blijven supporteren. Ik weet niet goed hoe de supporters (van Ferencváros n.v.d.r.) zullen reageren, maar ik ben er klaar voor. Of het nu op een goede of slechte manier zal zijn. Ik speel gewoon mijn wedstrijd", besluit Paintsil.