Belgische clubs blijven het maar doen en dat doet het allerbeste verhopen

De Belgische ploegen deden het uiteindelijk ook deze week niet slecht in Europa. Club Brugge en KAA Gent wonnen, KRC Genk speelde gelijk. Daardoor staat België nog steeds heel stevig in de top tien van de Europese coëfficiëntenranking.

Door de twee zeges en de draw mogen we 1.000 punten bijschrijven. Doordat Club Brugge ook al zeker is van plaatsing voor de volgende ronde in de Conference League, komt daar nog eens 0.200 punten bij - zeker geen slechte week dus.

Het moet wel gezegd dat we op de ranking van dit jaar een beetje gezakt zijn. Daarin staan we nu door de bonuspunten voor de toplanden vijfde, wat niet genoeg zou zijn voor een extra vertegenwoordiger volgend jaar in de Champions League. Maar we blijven het wel goed doen, in vergelijking met de landen rondom ons hebben we ook opnieuw de beste week gehad.

8.600 punten dit jaar

De kloof met nummer 9 Turkije is nog steeds veilig te noemen. Hoe hoger we het seizoen eindigen, hoe beter voor de verdeling van de Europese tickets voor de komende seizoenen. Onder meer rechtstreekse teams in de Champions League zijn daarbij van tel.

Vorig seizoen werden er 14.200 punten verzameld, maar dat had ook te maken met de topprestaties van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Maar met 8.600 punten zijn we al goed op weg om ook dit seizoen een prima jaar te gaan behalen.

UEFA-coëfficiëntenranking:

1. Engeland - 95.053

2. Spanje - 82.114

3. Italië - 78.426

4. Duitsland - 77.328

5. Nederland - 57.500 (+ 0.400 deze week)

6. Frankrijk - 57.497 (+ 1.166 deze week)

7. Portugal - 50.482 (+ 0.666 deze week)

8. België - 43.000 (+ 1.200 deze week)

9. Turkije - 35.350 (+ 0 deze week)

10. Schotland - 33.350 (+ 0.700 deze week)

11. Oostenrijk - 31.400 (+ 0.400 deze week)

12. Zwitserland - 31.175 (+ 0.400 deze week)