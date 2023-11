Fred Vanderbiest geeft toe: "Die zet kwam eigenlijk niet van mij"

Afgelopen weekend zat Fred Vanderbiest op de bank bij KV Mechelen. Dat doet hij dit weekend nog één keer tegen Charleroi.

Na het vertrek van Steven Defour als T1 bij KV Mechelen nam Fred Vanderbiest als interimtrainer de honneurs waar. Het leverde een gelijkspel tegen Standard op.

“De intensiteit en de mentaliteit zat goed”, zegt Vanderbiest aan Gazet van Antwerpen. “De spelers hebben voor elkaar gevochten en dat is de basis. Dat moet nu wekelijks terugkomen. Daar moeten we dan opnieuw individuele klasse aan toevoegen en de juiste keuzes maken.”

Het ging echter om veel meer dan enkel voetbal. “Op mentaal vlak hebben we in Luik een grote stap gezet in een moeilijke periode. Als je op verplaatsing bij Standard tot de laatste minuut blijft gaan en tóch een punt pakt, zorgt dat voor een klik.”

Al pakte Vanderbiest ook uit met een verrassing door Bafdili aan de aftrap te brengen, al moet Vanderbiest daar eerlijk over zijn.

“De basisplaats voor Bilal was trouwens al het plan toen Steven nog T1 was, in alle eerlijkheid. De kans dat hij opnieuw start tegen Charleroi is reëel, want er zijn enkele onzekerheden in de kern.”