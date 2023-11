Ontslag bij Antwerp? 'Van Bommel maakte foute keuze, gelukkig heeft hij Overmars nog'

Royal Antwerp FC pakte vorig seizoen de dubbel in de Jupiler Pro League. Dit seizoen loopt het een pak minder.

Het gaat dit seizoen bijzonder moeilijk voor Mark van Bommel en Royal Antwerp FC. De regerende landskampioen en bekerwinnaar doet het een pak minder dan verwacht.

In de Jupiler Pro League is The Great Old pas zesde, op elf punten achterstand van competitieleider Union SG. In de Champions League gaat het nog slechter. Daar staat Van Bommel met 0 op 12 achter zijn naam.

Door de overwinning van Shakhtar Donetsk tegen FC Barcelona eerder deze week zit Europees overwinteren er zo goed als zeker niet meer in, al is het mathematisch nog mogelijk. In Nederland volgen ze de situatie van Van Bommel met argusogen op.

Volgens Soccernews heeft Van Bommel de foute keuze gemaakt en moest hij vertrokken zijn nadat hij vorig jaar de dubbel won, op het hoogtepunt. Nu wankelt het huwelijk, al heeft de Nederlander wel nog een troef achter de hand.

Overmars brengt rust in de huidige situatie en houdt het vertrouwen in Van Bommel, al vraagt men zich in Nederland wel af hoe lang dat nog zal duren.