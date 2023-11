Carl Hoefkens is het grondig beu: "Hoe kunnen we de grandeur van vroeger laten terugkomen met dit Standard?"

Na een 6-0 nederlaag tegen Antwerp lijkt Standard weer helemaal terug bij af.

Twee gezichten

Het begin van het seizoen verliep moeizaam voor Standard maar na een eventvol einde van de transfermarkt kreeg trainer Carl Hoefkens een stevige kwaliteitsinjectie. Na overwinningen tegen onder meer Club Brugge en Anderlecht leken de Rouches er opnieuw te staan maar een nederlaag tegen Gent en een blamage tegen Antwerp legden opnieuw heel wat pijnpunten bloot.

"We zijn een ploeg met twee gezichten die enorm goed kan voetballen maar vandaag zag ik geen passie en grinta. We zijn nog te wisselvallig. We hebben niet de beste technische kwaliteiten en dan moet je op intensiteit spelen", klinkt het bij Hoefkens na de wedstrijd.

"We zijn niet in staat om elke wedstrijd op kwaliteit naar ons toe te trekken. We moeten alles als ploeg doen. Het lijkt nu alsof we vier stappen terug hebben gezet maar dat is niet zo. Willen meedoen voor de top 6 maar dan moet de intensiteit naar boven."

Roze olifanten

Maar daar sluipt volgens Hoefkens ook het grote gevaar in voor de Rouches. "Vanaf wanneer je denkt ergens te zijn, wordt het gevaarlijk. Dan ga je op Gent met enkele procenten minder intensiteit spelen en nu ook. Het resultaat is 0/6", is hij streng.

Dat Standard hoogtes en laagtes kent is al even het geval, iets waar de huidige trainer van de Rouches een einde aan wil maken. "Dat is nodig voor de tokomst van de club. Het is al even aan de gang hier. Ofwel zijn het roze olifanten, ofwel de hel. We moeten ervoor zorgen dat dat eruit gaat en de club de grandeur van weleer kan terugvinden", besluit Hoefkens.