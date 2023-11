De Laet komt terug moeilijke periode: "Medische staff wist niet wat te doen met mij"

Ritchie De Laet is opnieuw een vaste basispion bij Antwerp. Maar enkele weken geleden liep De Laet minder vrolijk rond op de Great Old.

Ook tegen Standard mocht Ritchie De Laet plaatsnemen in de basis. Zo zorgde hij mee voor een ruime 6-0 zege. "Het was heel belangrijk om goed af te sluiten voor de break, nu kunnen we opnieuw naar de top van het klassement kijken", aldus De Laet.

Het was de derde wedstrijd op rij dat De Laet in de basis stond. Daarvoor was hij vijf wedstrijden op rij geblesseerd. "Een frustrerende periode", vertelt De Laet.

Kniezorgen

"Mijn knie wou niet genezen en we wisten niet wat er mis was. De medische staff wist ook niet wat aan te vangen met mij. Ik liep met mijn kop in de grond rond op de club, het was echt enorm moeilijk. Gelukkig is het probleem dan wel gevonden en heb ik opnieuw hard kunnen trainen."

En nu krijgt hij dus steevast het vertrouwen van Mark Van Bommel: "Als voetballer is dat enorm belangrijk. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. Al is het niet meer altijd de volle 90 minuten, met mijn leeftijd moet ik wat vaker de momenten kiezen", besluit De Laet met een knipoog.