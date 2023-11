Joshua Zirkzee heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

Joshua Zirkzee is bij Bologna heel goed bezig en voelt zich ook goed in Italië. De Nederlandse ex-spits van Anderlecht is dan ook niet van plan om heel snel weer naar een Europese topclub te vertrekken.

Zirkzee kwam over van Bayern München, dat ook een terugkoopoptie liet voorzien in het contract. Maar Zirkzee is niet van plan om de Laars weer te verlaten. Hij is één van de blikvangers bij Bologna en in een interview met La Gazzetta dello Sport werd hem gevraagd naar een mogelijke terugkeer naar Bayern. "Ik heb nog een lange weg te gaan en je moet elke dag hard werken. Als je mij vraagt naar wat mijn voorkeur heeft als ik moet kiezen tussen presteren met Bologna of binnenkort voor een grote club spelen, dan vertel ik dat het de juiste keuze is om te presteren met Bologna", klinkt het. Zijn naam wordt intussen ook genoemd bij Oranje, maar een oproepbrief van Ronald Koeman kreeg hij nog niet. Bij Bologna heeft hij nog een contract tot 2026.