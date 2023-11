Belgische club zeer geïnteresseerd in Zweeds toptalent

We weten dat het Scandinavische netwerk heel goed werkt in België. Naar verluidt houdt één club een jong talent van BK Häcken nauwlettend in de gaten.

Volgens de Zweedse media Fotball Direkt is een niet nader genoemde Belgische club geïnteresseerd in Momodou Sonko (18), een jonge vleugelspeler die furore maakt bij BK Häcken, derde in de Zweedse eerste klasse. Sonko speelde dit seizoen 33 wedstrijden in alle competities, waarin hij 10 doelpunten maakte en 5 assists gaf. Hij speelde in de Europa League met Häcken, maar ze pakten geen punt in hun groep.

Momodou Sonko is een Zweedse U18 international maar heeft ook de Gambiaanse nationaliteit. Aangezien de Zweedse competitie dit weekend ten einde liep, zou de interesse van Europese clubs concreter moeten worden naarmate de winter nadert. Het is nog niet bekend welke Belgische club geïnteresseerd is in de kwikzilveren linkervleugelspeler van Häcken, maar Ajax Amsterdam zou ook interesse hebben.

Gezien zijn profiel en hoge potentieel zijn er waarschijnlijk veel geïnteresseerde clubs in België. Club Brugge, Union Saint-Gilloise en, in mindere mate, KAA Gent zijn al naar Scandinavië gegaan voor hulp, maar RSC Anderlecht, die onlangs geïnteresseerd waren in doelman Hakon Valdimarsson, zijn ook een mogelijkheid. Wordt vervolgd...