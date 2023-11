Dé ontluisterende prestatie te veel? 'Club Brugge schakelt en wil op deze positie versterken'

Club Brugge blijft maar aanmodderen. Toegegeven: tegen Cercle Brugge botsten ze op een sterke doelman Warleson, maar de spitsen geven toch al een aantal weken eigenlijk niet thuis. En dus moet er ook op die positie misschien wel wat bij.

Iedereen waarschuwde de sterke mannen van Club Brugge voor het seizoen al dat een extra centrale verdediger nodig was. Iemand die kon opbouwen en met snelheid. Vincent Mannaert liet toen weten dat ze met Mechele, Spileers, Ordonez en Boyata genoeg rondlopen hadden.

De realiteit heeft hen ondertussen ingehaald en dus laat blauw-zwart al een tijdje weten dat ze op zoek zijn naar een centrale verdediger. Maar er zijn nog werven waar misschien wel dringend werk moet van gemaakt worden.

Vormcrisis voorin

In de spits is het bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk of Jutgla of Thiago het uiteindelijk zal halen. Beiden zitten in een diepe vormcrisis. Zowel qua aantal doelpunten, als qua spel is er veel op beiden aan te merken. Ook tegen Cercle Brugge konden ze niet scoren.

Volgens Het Laatste Nieuws is er ondertussen navraag gedaan bij de club en willen ze wel degelijk een aanvaller aantrekken deze winter. Minstens als waarschuwing richting Jutgla en Thiago, die op die manier nog twee maanden hebben om hun niveau op te krikken.