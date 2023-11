Een doelman met de beste score en twee enorme Antwerp-uitblinkers: dit zijn onze toppers van het weekend

Zoals elke week bieden wij u ons 'elftal van de week' aan. De uitblinkers waren deze week talrijk en het waren soms moeilijke keuzes. Behalve in doel, want daar kon niemand rond 'de man van het weekend'.

Doelman

U kan het wel al raden. Cercle-doelman Warleson dreef Club Brugge tot wanhoop. De Braziliaan pakte alles wat Jutgla en co op hem afvuurden. Dankzij hem kon de Vereniging voor de stadsgenoot in de stand blijven.

Verdediging

Munoz was weer een absoluut beest op zijn rechterflank. Met een goal in de slotfase besliste hij ook het duel tegen OH Leuven. Zeno Debast hield de spitsen van Gent dan weer in bedwang en was op geen foutje te betrappen. En Watanabe... Tja, wat moet daar nog over gezegd?

Dolberg kon hem geen enkele keer passeren. Op links zorgde Daam Foulon dan weer voor de nodige aanvallende impulsen om KV Mechelen voorbij Charleroi te loodsen. En verdedigend was hij ook top.

Middenveld

Bij RWDM kreeg Mercier weer een basisplaats en hij bedankte meteen met een doelpunt. Plus een hoop gevaar op stilstaande fases. Cameron Puertas loodste Union dan weer freewheelend voorbij Kortrijk met twee assists. Julien De Sart overklaste samen met Kums het middenveld van Anderlecht. Zijn passing was een streling voor het oog.

© photonews

Aanval

Norman Basette is dan weer de ontdekking van de speeldag bij KV Mechelen gebleken. De 19-jarige spits kreeg van Fred Vanderbiest (of Besnik Hasi) zijn eerste basisplaats en leverde meteen een assist af. Maar ook in het spel was hij geweldig.

Hij wordt geflankeerd door twee Antwerp-spelers die Standard door de gehaktmolen draaiden. Janssen was met twee snelle doelpunten en weer heel wat strijd de architect van de monsterzege. Michel-Ange Balikwisha bevestigde zijn supervorm met een assist, een doelpunt en een topprestatie.