Bondscoach van beloften blikt vooruit en heeft ook boodschap over Spileers én Olaigbe

Na de negen op negen in de kwalificatie voor het EK voor U21 in 2025 staan de Jonge Duivels van bondscoach Gill Swerts voor een zwaar tweeluik.

Met Schotland en Spanje krijgen de Jonge Duivels twee zware tegenstanders voor de kiezen. “Op papier zijn dat onze twee sterkste tegenstanders”, vertelde Swerts dinsdag tijdens een persmoment in Tubeke. “En ik denk dat de wedstrijd tegen Schotland zelfs nog de moeilijkste is. Ze spelen met een laag blok en mikken op de snelle tegenaanval.”

“Van Spanje weet je dat ze met hun enorme individuele kwaliteiten in een 4-3-3 spelen. We zijn gestart met het maximum van de punten en dat is fantastisch. Maar ik ben er zeker van dat wij collectief en individueel nog beter kunnen. Het is aan ons om aan de details te werken."

Goed nieuws voor Kazeem Olaigbe die drie van de vier Belgische goals als invaller scoorde. “Voor de wedstrijd tegen Hongarije sprak ik nog met hem om uit te leggen dat hij geen titularis was omdat hij niet voldoende speelminuten had bij Cercle. Sindsdien kwam hij bij zijn club echter meer aan spelen toe. Het kan dus best dat hij deze keer wel aan de aftrap verschijnt.”

Jorne Spileers moet Swerts dan weer missen doordat hij de Rode Duivels vervoegt. “Zijn terugkeer naar ons zal afhangen van de wedstrijd van de Duivels. We weten dat we hem minstens één wedstrijd ter beschikking zullen hebben. Maar op dit moment zit hij bij de A-ploeg en dat is goed voor hem en zijn ontwikkeling.”