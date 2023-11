Onverwacht of niet? "Hij biedt Vanhaezebrouck heel wat perspectieven"

KAA Gent kwam tegen RSC Anderlecht op voorsprong. Matisse Samoise tekende voor een heerlijk doelpunt tegen paarswit.

KAA Gent kan op het middenveld rekenen op Kums en De Sart. “De Sart heeft na een jaar met heel wat blessureleed een volledige voorbereiding afgewerkt en Kums lijkt enkel maar beter te worden, onvoorstelbaar”, zegt Wim De Coninck aan Het Nieuwsblad.

Maar in dat rijtje mag je ook Matisse Samoise zetten. “Anderzijds zie je dat Samoise stilaan naar zijn beste niveau toegroeit en dat biedt Vanhaezebrouck heel wat perspectieven”, gaat De Coninck verder.

“Zijn doelpunt duidt op veel zelfvertrouwen, want anders kap je terug naar je betere voet. Hij toont ook in balbezit veel vertrouwen. Onderschat die positie ook niet, want het is best een veeleisende rol waarbij je zowel offensief en defensief voluit moet gaan.”

Samoise begint volgens De Coninck ook beter te spelen door de concurrentie met Fadiga. “Noah is een totaal ander type flankspeler, maar dankzij zijn komst blijft Samoise wel op scherp en dan zie je dat Matisse zich nog meer dubbel plooit en nog meer zijn perfecte mentaliteit etaleert.”