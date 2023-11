Vervanger voor Vertonghen? Youngster traint mee met Rode Duivels

Domenico Tedesco zit met enkele twijfelgevallen bij de Rode Duivels. Daarom werd in allerijl nog een vervanger voor de training opgeroepen.

Om 10.30 uur begon de training van de Rode Duivels, waarop onder andere ook 250 supporters van de nationale ploeg aanwezig zijn.

Ook aanwezig is de 18-jarige Jorne Spileers van Club Brugge. De verdediger traint mee, na afloop van deze sessie wordt beslist of hij bij de selectie zal blijven voor de wedstrijden tegen Servië en Azerbeidzjan.

Het is voor Domenico Tedesco immers nog altijd niet duidelijk of Jan Vertonghen fit geraakt voor deze twee wedstrijden. Mogelijk is Spileers zijn vervanger.

Eerder moest ook al Zinho Vanheusden geblesseerd afhaken. Voor de veldtraining van deze morgen bleven ook Alexis Saelemaekers en Amadou Onana afwezig.

Na de training geeft bondscoach Domenico Tedesco een persconferentie. Dan zal hij ongetwijfeld meer informatie geven over de ziekenboeg van de Rode Duivels.