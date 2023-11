Voormalig keeperstrainer Anderlecht verklapt reactie Bellamy eerste keer hij Verbruggen aan het werk zag

Bart Verbruggen heeft maar een half seizoen in het eerste elftal van Anderlecht gespeeld vooraleer Brighton hem er kwam wegplukken. Jelle ten Rouwelaar, de keeperstrainer die hem mee bracht van bij NAC, is nog steeds enorm trots op zijn poulain.

Verbruggen kwam uit het niets in de A-ploeg van Anderlecht. Mede door zijn transfer voor 20 miljoen kon Jesper Fredberg het huidige paars-witte elftal samenstellen. "Craig Bellamy trainde destijds de beloften bij Anderlecht’’, aldus Ten Rouwelaar in het Brabants Dagblad.

"Ik weet nog goed dat hij Bart voor het eerst een paar keer opstelde en daarna terugkwam in de trainerskamer. ‘Wow!’, zei Craig. 'Deze is echt steengoed.' Hij was meteen lyrisch, net als hoofdcoach Vincent Kompany – en niet lang daarna kreeg Bart mede door wat blessures zijn kansen in het eerste.’'

Verbruggen is intussen eerste doelman van Oranje geworden en wordt bestempeld als het grootste Nederlands keepertalent in jaren. "Maar ik wil mezelf niet op de voorgrond zetten als zijn grote ontdekker hè’", aldus Ten Rouwelaar. "Bart heeft het zelf gedaan, zoals Nick en Andries dat óók hebben. Je moet mijn rol ook weer niet overdrijven.’"