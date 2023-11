Yannick Carrasco: "Voor deze vier clubs wil ik wel spelen in België"

Yannick Carrasco speelt momenteel voor Al-Shabab FC. Toch denkt hij al aan een mogelijke terugkeer naar de Belgische competitie.

Roberto Martinez gaf Yannick Carrasco een schaduwrol en naar eigen zeggen inspireerde dat hem om volwassener te gaan worden. En dat legde hem geen windeieren.

In China kreeg Carrasco veel meer verantwoordelijkheden. Zijn rol bij Al-Shabab in Saoedi-Arabië is totaal anders dan toen, ook al denkt de buitenwereld dat het helemaal hetzelfde is.

“In Saoedi-Arabië zijn er acht buitenlanders per team, vergeleken met drie in China, dat is niet echt hetzelfde”, klinkt het bij Sudinfo. “Ik heb er in ieder geval geen spijt van dat ik deze keuze heb gemaakt. Soms heb je geen tijd om te veel na te denken, je moet er gewoon voor gaan.”

Over één iets moet Carrasco ook niet meer nadenken. Hij heeft geen zin om zijn carrière in het Midden-Oosten te beëindigen, dus een terugkeer naar België behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Hij volgt de competitie op, zo geeft hij nog mee en weet ook welke ploegen hem liggen.

“Ik ben opgegroeid in Brussel, dus er is Anderlecht. Ook Genk, waar ik als jeugd speelde. Maar ook Brugge en Standard, met zijn achterban. Deze clubs hebben elk een grote geschiedenis”, besluit Carrasco.